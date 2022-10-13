«Некоторым мы сможем прикрыть рты». Джикия - о дерби ЦСКА - «Спартак»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Матч с ЦСКА станет проверкой для нас. Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рты, в хорошем смысле слова», - приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.