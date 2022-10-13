Президент «Лацио» заявил, что Милинкович-Савич стоит 120 млн евро

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о будущем полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича.

«У нас нет никаких договоренностей насчет продажи игрока в «Ювентус» или какой-либо другой клуб. Сейчас он стоит 120 млн евро, а не 100 млн», - приводит слова руководителя зарубежная пресса.

Действующий контракт футболиста с клубом истекает летом 2024 года. За команду он выступает с 2015 года. В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 12 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.