Рафинья - о матче с «Реалом»: Если кому-то и нужно быть осторожным, так это им

Полузащитник «Барселоны» Рафинья поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».

«Я немного беспокоюсь по поводу «эль класико», но с головой у меня все в порядке. Мы лидеры. Я не говорю о страхе, но если кому-то и нужно быть немного осторожным, так это им», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.