Губерниев - о назначении Талалаева в «Торпедо»: Блестящий специалист, достигший тренерских высот

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Андрей Талалаев возглавил «Торпедо».

«Он блестящий специалист, уже достиг тренерских высот, не удивлюсь если он возглавит сборную России в близком будущем. Талалаев великолепен, я очень рад за него!» - приводит слова журналиста Metaratings.ru.

Напомним, нынешний сезон специалист начинал в «Ахмате», однако был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

В свою очередь, для «Торпедо» это уже вторая смена тренера за 12 туров. Сначала своего поста лишился выводивший команды в РПЛ Александр Бородюк, а теперь - Николай Ковардаев.

После 12 матчей автозаводцы с шестью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ.