Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Губерниев - о назначении Талалаева в «Торпедо»: Блестящий специалист, достигший тренерских высот

На данный момент московский клуб занимает 16-ю позицию в чемпионате России.
13 октября 2022 23:08

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что Андрей Талалаев возглавил «Торпедо».

«Он блестящий специалист, уже достиг тренерских высот, не удивлюсь если он возглавит сборную России в близком будущем. Талалаев великолепен, я очень рад за него!» - приводит слова журналиста Metaratings.ru.

Напомним, нынешний сезон специалист начинал в «Ахмате», однако был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

В свою очередь, для «Торпедо» это уже вторая смена тренера за 12 туров. Сначала своего поста лишился выводивший команды в РПЛ Александр Бородюк, а теперь - Николай Ковардаев.

После 12 матчей автозаводцы с шестью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ.

источник: «Метарейтинг»
Это интересно:
Губерниев - о назначении Талалаева в «Торпедо»: Блестящий специалист, достигший тренерских высот
На данный момент московский клуб занимает 16-ю позицию в чемпионате России.
13.10.2022 23:08
Футбол
Рафинья - о матче с «Реалом»: Если кому-то и нужно быть осторожным, так это им
«Барселона» сыграет против мадридского клуба 16 октября.
13.10.2022 22:43
Футбол
Президент «Лацио» заявил, что Милинкович-Савич стоит 120 млн евро
Ранее к футболисту проявляли интерес другие клубы.
13.10.2022 22:22
Футбол
«Некоторым мы сможем прикрыть рты». Джикия - о дерби ЦСКА - «Спартак»
Встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
13.10.2022 22:04
Футбол
«Бетис» и «Рома» не смогли выявить победителя в матче Лиги Европы
Команды забили другу другу по одному голу.
13.10.2022 21:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Киевское «Динамо» уступило «Ренну», лишившись шансов на выход в плей-офф ЛЕ
Встреча прошла в Кракове.
13.10.2022 21:40
Футбол
«Фрайбург» гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы, разгромив «Нант» во Франции
В четырех матчах немецкий клуб набрал 12 очков.
13.10.2022 21:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Арсенал» обыграл «Буде-Глимт» Хайкина, одержав третью победу кряду в ЛЕ
Встреча прошла в Норвегии.
13.10.2022 21:36
Футбол
Крыховяк будет набирать форму к ЧМ-2022 в расположении «Легии»
Польский футболист покинул Россию прошедшим летом, воспользовавшись решением ФИФА.
13.10.2022 21:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСЖ» за прошлый сезон зафиксировал убытки в размере более 300 млн евро
Сумма намного превышает первоначально ожидавшуюся.
13.10.2022 20:40
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика