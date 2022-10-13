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«Монако» Головина с разгромным счетом уступил «Трабзонспору» в матче Лиги Европы

Встреча прошла в Турции.
13 октября 2022 23:54

«Трабзонспор» на своем поле оказался сильнее «Монако» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу турецкого клуба.

В составе победителей отличились Витор Уго (48-я минута), Энис Барди (57-я) и Трезеге (69-я). Также один мяч в свои ворота отправил футболист гостей Маланг Сарр (44-я).

Российский игрок монегасков Александр Головин провел на поле 60 минут, но не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, команда Абдуллы Авджи с шестью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы квартета H. Подопечные Филиппа Клемана располагаются на третьей строчке, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем туре «Трабзонспор» сыграет в Белграде против «Црвены Звезды», а «Монако» отправится в гости к «Ференцварошу». Обе встречи состоятся 27 октября.

источник: «Советский спорт»
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