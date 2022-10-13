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«Манчестер Юнайтед» благодаря голу Мактоминея победил «Омонию» в матче Лиги Европы

Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд».
13 октября 2022 23:52

«Манчестер Юнайтед» на своем поле принимал «Омонию» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу английского клуба.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Скотт Мактоминей.

Таким образом, команда Эрика тен Хага с девятью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы квартета E. Подопечные Нила Леннона находятся на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «МЮ» примет дома «Шериф», а «Омония» сыграет на Кипре с «Реал Сосьедад». Оба противостояния состоятся 27 октября.

источник: «Советский спорт»
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