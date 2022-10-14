Уткин отреагировал на назначение Талалаева главным тренером «Торпедо»

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин высказался о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Талалаев принял вполне мужицкое решение. Принял последнюю команду в чемпионате. Это стоит уважать. Дальше посмотрим на результаты, и риторику тоже. Применительно к Талалаеву это существенно - оратор он пламенный. Но прямо сейчас реально интересно. И это действительно поступок.

Думаю, теперь «Торпедо» не вылетит. Во всяком случае, по футбольным причинам; как клуб финансируется, я ведь не знаю. Но Талалаев в «Торпедо» - в любом случае хорошее решение. Смотрим», - написал Василий в своем телеграм-канале.

Напомним, нынешний сезон специалист начинал в грозненском «Ахмате», однако был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

В свою очередь, для «Торпедо» это уже вторая смена тренера за 12 туров. Сначала своего поста лишился выводивший команды в РПЛ Александр Бородюк, а теперь - Николай Ковардаев.

После 12 матчей автозаводцы с шестью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ.