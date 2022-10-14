Де Хеа восхитился игрой голкипера «Омонии»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа лестно отозвался об игре своего коллеги из кипрской «Омонии» Фрэнсиа Узохо после матча между командами в рамках Лиги Европы.

«Я думаю, что у него была потрясающая игра. Он сделал восемь или десять отличных сейвов для своей команды в игре, но в конце концов мы забили гол. Конечно же, он провёл отличную игру.

Знаю, что он играл в испанской Ла Лиге. У него была потрясающая игра, и мы поздравляем его», - приводит слова испанца клубная пресс-служба манкунианцев.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «МЮ».