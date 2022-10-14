Черчесов - о девяти очках «Ференвароша» в ЛЕ: Для меня в этом нет ничего особенного

Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после победы своей команды над «Црвеной Звездой» (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Возможно, это рекорд для венгерского футбола, но не для меня, ведь до этого мне удалось выиграть шесть матчей с московским «Динамо». Для меня в этом нет ничего особенного», - приводит слова российского специалиста пресс-служба венгерского клуба.

Добавим, что команда Станислава Черчесова с девятью очками возглавляет турнирную таблицу квартета H. Подопечные Милоша Милоевича располагаются на четвертой строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Ференцварош» примет дома «Монако», а «Црвена Звезда» сыграет в Белграде против «Трабзонспора». Обе встречи состоятся 27 октября.