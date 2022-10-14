Микель Артета: Я очень рад победить здесь «Буде-Глимт», который выиграл 14 матчей подряд в Европе

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы своей команды над «Буде-Глимт» (1:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Я очень рад победить здесь команду, которая выиграла 14 матчей подряд на европейской арене. Мы говорили об этом несколько дней назад и сделали это», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что команда Микеля Артеты одержала третью победу кряду в ЛЕ и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу квартета A. Подопечные Хьетиля Кнутсена располагаются на второй строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем матче «Арсенал» примет дома ПСВ (20 октября) в перенесенной игре второго тура турнира, а 27 октября снова встретятся с нидерландской командой, но противостояние уже состоится в Эйндховене. «Буде-Глимт» отправится в гости к «Цюриху» (27 октября).