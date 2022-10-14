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Моуринью о текущем розыгрыше Лиги Европы: Будет весело

Римский клуб не смог обыграть «Бетис».
14 октября 2022 10:28
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от текущего розыгрыша Лиги Европы, отметив, что настоящая борьба начнется, когда к участникам турнира присоединятся неудачники Лиги чемпионов.

«Я рассматриваю «Бетис» в качестве претендента на победу в Лиге Европы. Но добавятся акулы-неудачники Лиги чемпионов, и будет весело.

Мы хотим двигаться дальше по турниру и финишировать вторыми в группе, но если мы закончим на третьем месте, то снова станем кандидатами на победу в Лиге конференций.

В Лиге Европы же реальность такова, что команды будут встречаться с акулами из Лиги чемпионов, которые окажутся на мели», - приводит слова «Особенного» зарубежная пресса.

Напомним, накануне римляне не смогли обыграть испанский «Бетис» в рамках группового этапа. Встреча завершилась вничью 1:1.

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