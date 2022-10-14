«Барселона» выйдет на матч с «Реалом» в футболках с изображением лейбла Дрейка (фото)

«Барселона» выйдет на матч девятого тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» с новым логотипом на форме в честь канадского хип-хоп исполнителя Дрейка. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, на футболках игроков каталонского клуба в предстоящем «эль класико» будет расположена сова - символ лейбла Дрейка OVO.

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.