Геркус заявил, что решение назначить Талалаева в «Торпедо» принято под его ответственность

Президент московского «Торпедо» Илья Геркус дал комментарий после назначения Андрея Талалаева главным тренером команды.

«Конечно, я использовал в переговорах этот важный фактор - любовь болельщиков. Но это решение руководства клуба, под мою ответственность», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Напомним, нынешний сезон специалист начинал в «Ахмате», однако был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

В свою очередь, для «Торпедо» это уже вторая смена тренера за 12 туров. Сначала своего поста лишился выводивший команды в РПЛ Александр Бородюк, а теперь - Николай Ковардаев.

После 12 матчей автозаводцы с шестью очками замыкают турнирную таблицу РПЛ.