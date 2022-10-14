Миранчук пропустит матч против «Торпедо»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не сможет принять участия в матче 13-го тура чемпионата России против «Торпедо».

Как сообщает Metaratings.ru, футболист получил повреждение в матче против «Урала» (2:4) и уже пропустил игру 12-го тура против «Сочи» (0:4).

Напомним, что встреча между «Торпедо» и «Локомотивом» состоится 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.