Алексей Сафонов: Пожелаем Черчесову успехов, в Россию он всегда успеет вернуться

- Вчера «Ференцварош» обыграл «Црвену звезду» в Лиге Европы. Теперь у команды Станислава Черчесова стало 9 очков и отличные шансы на выход в плей-офф.

- Конечно, мы радуемся за Черчесова, наш тренер в зарубежном клубе успешно работает. Пусть и не Лига чемпионов, но Лига Европы тоже престижный турнир. И если он с «Ференцварошем» выйдет в плей-офф, это очень хорошее достижение. Не так много поводов у нас радоваться за наш футбол.

А Черчесов успешно работает за границей. Пока есть возможность – пусть работает. В Россию он всегда успеет вернуться.

P.S. Перед двумя заключительным турами положение в группе Н Лиги Европы следующее: «Ференцварош» - 9 очков, «Трабзонспор» и «Монако» - по 6, «Црвена звезда» - 3.

27 октября «Ференцварош» примет дома «Монако», а «Црвена Звезда» сыграет в Белграде с «Трабзонспором».

Победа сразу выводит «Ференцварош» в плей-офф.