Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексей Сафонов: Пожелаем Черчесову успехов, в Россию он всегда успеет вернуться

«Ференцварош» одержал домашнюю победу над «Црвеной Звездой» (2:1) в матче четвертого тура Лиги Европы. Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре команды Станислава Черчесова.
14 октября 2022 14:38
автор: Юрий Волохов

- Вчера «Ференцварош» обыграл «Црвену звезду» в Лиге Европы. Теперь у команды Станислава Черчесова стало 9 очков и отличные шансы на выход в плей-офф.

- Конечно, мы радуемся за Черчесова, наш тренер в зарубежном клубе успешно работает. Пусть и не Лига чемпионов, но Лига Европы тоже престижный турнир. И если он с «Ференцварошем» выйдет в плей-офф, это очень хорошее достижение. Не так много поводов у нас радоваться за наш футбол.

А Черчесов успешно работает за границей. Пока есть возможность – пусть работает. В Россию он всегда успеет вернуться.

P.S. Перед двумя заключительным турами положение в группе Н Лиги Европы следующее: «Ференцварош» - 9 очков, «Трабзонспор» и «Монако» - по 6, «Црвена звезда» - 3.

27 октября «Ференцварош» примет дома «Монако», а «Црвена Звезда» сыграет в Белграде с «Трабзонспором».

Победа сразу выводит «Ференцварош» в плей-офф.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алексей Сафонов: Онопко - с Днем рождения, игроки «Ростова» ему подарят три очка
Сегодня матчем «Ростов» - «Урал» стартует 13-й тур РПЛ. Футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на эту игру.
14.10.2022 14:40
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: Пожелаем Черчесову успехов, в Россию он всегда успеет вернуться
«Ференцварош» одержал домашнюю победу над «Црвеной Звездой» (2:1) в матче четвертого тура Лиги Европы. Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре команды Станислава Черчесова.
14.10.2022 14:38
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Спартак» оштрафован по итогам матча с «Крыльями Советов»
Клуб наказан за поведение болельщиков.
14.10.2022 14:16
Футбол
Миранчук пропустит матч против «Торпедо»
Полузащитник «Локомотива» получил повреждение в матче против «Урала» (2:4).
14.10.2022 14:06
Футбол
Болельщики «Ювентуса» призвали президента клуба уйти в отставку
Данную должность занимает Андреа Аньелли.
14.10.2022 13:18
Футбол
Геркус заявил, что решение назначить Талалаева в «Торпедо» принято под его ответственность
Ранее специалист покинул грозненский «Ахмат».
14.10.2022 12:59
Футбол
Нагорных вместо Плутника стал председателем совета директоров «Локомотива»
Александр Плутник принял решение подать в отставку.
14.10.2022 12:39
Футбол
«Велес» объявил о расторжении контракта с Панюковым
Футболист выступал за московскую команду с августа 2022 года.
14.10.2022 12:22
Футбол
«Барселона» выйдет на матч с «Реалом» в футболках с изображением лейбла Дрейка (фото)
«Барселона» выйдет на матч с «Реалом» в футболках с изображением лейбла Дрейка (фото)
Встреча состоится в Мадриде 16 октября.
14.10.2022 11:22
Футбол
Моуринью о текущем розыгрыше Лиги Европы: Будет весело
Римский клуб не смог обыграть «Бетис».
14.10.2022 10:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика