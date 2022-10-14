Алексей Сафонов: «Локомотив» классом повыше, и выиграет у «Торпедо» - 3:1

- В командах поменялись тренеры. «Локомотив» к матчу готовит мой старый друг Андрей Федоров, который был капитаном в Узбекистане, в «Рубине». В «Торпедо» Андрея Талалаева назначили.

Новый тренер всегда придает эмоциональный всплеск команде.

Талалаев – тренер эмоциональный, умеет мотивировать. Но «Торпедо» напоминает дом престарелых. Не знаю, как они там побегут? Хотя в этом доме престарелых лучше всех смотрятся как раз ветераны Самсонов и Лебеденко.

Обеим командам очень нужны очки. Мой прогноз: «Локомотив» классом повыше, мне кажется, он выиграет 3:1.

Матч «Торпедо» - «Локомотив» пройдет в субботу на БСА «Лужники» Начало в 14.00.