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Украинец Лунин может начать матч с «Барселоной» в стартовом составе «Реала»

Голкипер уже провел несколько встреч в текущем сезоне.
14 октября 2022 15:33
автор: Александр Шульгин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может выйти в стартовом составе команды на центральный матч девятого тура испанской Ла Лиги против «Барселоны».

Как сообщает испанская пресса, Тибо Куртуа еще не успеет восстановиться после воспаления седалищного нерва, поэтому украинец пока будет играть на безальтернативной основе.

Добавим, что Лунин уже провел несколько матчей в текущем сезоне, в том числе, два - в Лиге чемпионов против донецкого «Шахтера».

Встреча «Реал» - «Барселона» пройдет в столице Испании 16 октября. Начало матча в 17.15 по московскому времени.

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