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«Накал страстей и эмоций». Литвинов высказался о предстоящем дерби ЦСКА - «Спартак»

Встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
14 октября 2022 15:52

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Дерби есть дерби. Накал страстей, накал эмоций, которые всегда присутствуют в этих играх. К этому надо готовится, это будет важная игра для нас», - приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, что встреча между командами состоится 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

источник: ФК «Спартак»
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