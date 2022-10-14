Морьентес сомневается в пользе трансфера Мбаппе в «Реал»

Бывший футболист «Реала» Фернандо Морьентес выразил мнение по поводу потенциального перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист хочет покинуть стан парижан в зимнее трансферное окно из-за разногласий с руководством.



– Если Мбаппе окажется поблизости с «Реалом», то для него это будет ненормально после всего того, что произошло летом. На текущий момент «Реал» сделал домашнее задание, чтобы иметь в распоряжении конкурентоспособную команду. И им не нужно его подписывать, – приводит слова Морьентеса испанская пресса.



Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах, забив 12 голов. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.