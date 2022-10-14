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Месси провел тренировку в общей группе «ПСЖ»

Семикратный обладатель «Золотого мяча» неделю залечивал травму икроножной мышцы.
14 октября 2022 17:41
автор: Максим Скороходов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе.

«Лео в хорошем состоянии, сегодня утром он нормально тренировался, но надо посмотреть, как нога отреагирует на нагрузки», - сказал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Калтье французской прессе.

Напомним, что Месси получил травму 5 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1). Из-за повреждения он не играл в следующем туре главного еврокубка, где «ПСЖ» принимал дома лиссабонский клуб (1:1), а также пропустил матч чемпионата Франции против «Реймса» (0:0).

источник: «Советский спорт»
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