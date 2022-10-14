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«Милан» заинтересован в подписании нападающего сборной Чили Бреретона Диаса

Помимо «россонери» в гонке за форварда участвуют клубы из АПЛ.
14 октября 2022 17:54
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Милана» намерено приобрести нападающего «Блэкберна» и сборной Чили Бена Бреретона Диаса. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что главными конкурентами итальянского клуба в борьбе за 23-летнего футболиста станут два представителя АПЛ, а именно «Эвертон» и «Лидс». Текущая рыночная стоимость форварда оценивается в 16 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне Бреретон Диас отыграл 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока истекает летом 2023 года.

В составе сборной Чили нападающий отличился четырьмя забитыми мячами в 14 встречах.

источник: «Советский спорт»
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