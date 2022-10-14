Агент Бийола высказался о возможном переходе своего клиента в «Интер»

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, отреагировал на появившуюся новость о том, что футболист может перебраться в «Интер».

Представитель игрока заявил, что на текущий момент контакта между ним и клубом пока не было. Рыночная стоимость 23-летнего словенца оценивается в 3,5 миллиона евро.



– «Интер» со мной не связывался. Но я видел сообщения в прессе. Так понимаю, что Яка – их цель в летнее трансферное окно, а не сейчас, – приводит слова Чибежа «РБ-Спорт».



Напомним, что ранее в своей карьере Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 годы. В текущем сезоне защитник провел за «Удинезе» семь матчей, отметившись двумя голами.