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Бразильская организация требует тюремного срока для Неймара и бывших президентов «Барселоны»

Клуб и футболист скрыли от фирмы 65 млн евро.
14 октября 2022 18:37
автор: Максим Скороходов

Бразильская компания DIS требует посадить бывшего футболиста «Барселоны» Неймара, ныне выступающего за «ПСЖ», а также экс-президентов каталонского клуба Сандро Роселля и Хосепа Бартомеу в тюрьму сроком на 5 лет.

«Подписание Неймара в «Барселону» из «Сантоса» на самом деле стоило 82 миллиона евро, а не 17, как было объявлено официально. Наши обвинения строятся на двух пунктах. Первый — частная коррупция. И второе — мошенничество при исполнении контракта. Неймар и «Барселона» не стали платить деньги с 65 млн», - сказал адвокат DIS бразильской прессе.

Фирма DIS владела 40 процентами прав на Неймара, когда он выступал за «Сантос», фирма также просит взыскать с футболиста 149 млн евро, а с Росселя и Бартомеу - 195 млн. Суд также просят запретить последним двоим вести футбольную деятельность на протяжении семи лет.

источник: «Советский спорт»
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