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Гол Батрдинова принес «КАМАЗу» минимальную победу над «Енисеем»

Единственный гол был забит в начале встречи.
14 октября 2022 19:00
автор: Глеб Шевяков

Матч 14-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» и «Енисеем» завершился победой клуба из Набережных Челнов со счетом 1:0.

Отметим, что единственный гол был забит на четвертой минуте встречи усилиями полузащитника Ильнура Батрдинова.

Таким образом, «КАМАЗ» набрал 26 очков и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. «Енисей» остался на четвертой строчке (23 очка).

В следующем туре «КАМАЗ» отправится в гости к «Шиннику» (23 октября), а красноярская команда на своем поле примет «Уфу» (24 октября).

Первая лига

14-й тур

«КАМАЗ» – «Енисей» – 1:0 (1:0)

Гол: Батрдинов, 4

источник: «Советский спорт»
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