Дуглас Луис продлил контракт с «Астон Виллой»

Пресс-служба «Астон Виллы» объявила о подписании нового контракта с полузащитником клуба Дугласом Луисом.

По информации источника, руководство бирмингемцев заключило долгосрочное соглашение с 24-летним бразильцем, детали которого пока не разглашаются. Ранее отмечалось, что хавбеком интересуются «Арсенал» и «Ливерпуль».

Напомним, что Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах и забил два гола.

В составе сборной Бразилии полузащитник выходил на поле девять раз, не отличившись результативными действиями.