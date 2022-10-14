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«Реал» заинтересован в трансфере защитника «Баварии» Дэвиса

Мадридский клуб ищет возможность усилить левый фланг обороны.
14 октября 2022 20:06
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Реала» пристально следит за фланговым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 21-летний канадец считается привлекательным вариантом для обновления левого фланга обороны в команде Карло Анчелотти. В данный момент его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, что Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. Всего за мюнхенский клуб он отыграл 127 матчей, забил пять голов и отдал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста истекает в конце сезона-2024/25.

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