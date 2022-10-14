Куртуа может сыграть против «Барселоны», все решит день перед матчем

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии вратаря команды Тибо Куртуа.

Ранее появилась информация, что он не сыграет в ближайшем матче против «Барселоны», а ворота «сливочных» будет защищать Андрей Лунин.

«Если завтра все будет в порядке, Куртуа сыграет. Если нет - будет играть Лунин», - сказал Анчелотти официальному вещателю испанской примеры.

Очередной матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 16 октября в Мадриде в рамках 9-го тура чемпионата Испании.

Команды лидируют в турнирной таблице, набрав по 22 очка.