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Куртуа может сыграть против «Барселоны», все решит день перед матчем

«Эль классико» пройдет 16 октября.
14 октября 2022 21:02
автор: Максим Скороходов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии вратаря команды Тибо Куртуа.

Ранее появилась информация, что он не сыграет в ближайшем матче против «Барселоны», а ворота «сливочных» будет защищать Андрей Лунин.

«Если завтра все будет в порядке, Куртуа сыграет. Если нет - будет играть Лунин», - сказал Анчелотти официальному вещателю испанской примеры.

Очередной матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 16 октября в Мадриде в рамках 9-го тура чемпионата Испании.

Команды лидируют в турнирной таблице, набрав по 22 очка.

источник: «Советский спорт»
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