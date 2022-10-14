«Ростов» уступил на своем поле «Уралу»

«Ростов» в домашнем матче 13-го тура российской премьер-лиги проиграл «Уралу» со счетом 1:2.

За «шмелей» забили Лазар Ранджелович (17-я минута) и Рай Влут (71), у желто-синих пенальти реализовал Роман Тугарев (26).

Добавим, что в компенсированное ко второму тайму время защитник «Урала» Мингиян Бивеев получил вторую желтую карточку.

Таким образом, команда Виктора Гончаренко набрала 13 очков и поднялась на 11-ю позицию, подопечные Валерия Карпина идут вторыми с 25 очками и ждут, как сыграют ближайшие конкуренты, в первую очередь «Спартак» и ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 22 октября проведет гостевую встречу против «Факела», а «Урал» спустя два дня примет на своем поле «Крылья Советов».

РПЛ

13-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Урал» (Екатеринбург) - 1:2 (1:1)

Голы: Тугарев, 26 (пен.) - Ранджелович, 17; Влут, 71

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Муамба Нтумба, 82), Осипенко, Прохин, Сильянов, Уткин, Глебов, Миронов (Щетинин, 77), Тугарев (Голенков, 82), Мельников (Лангович, 69), Комличенко.

«Урал»: Помазун, Кулаков (Гогличидзе, 76), Филипенко, Иллой-Айет, Бевеев, Газинский, Сиссе, Мишкич, Юшин (Влут, 69), Ранджелович (Герасимов, 90), Каштанов.

Предупреждения: Сиссе, 45, Бевеев, 47, Миронов, 64, Помазун, 88, Щетинин, 90, Глебов, 90, Иллой-Айет, 90.

Удаление: Бевеев, 90.