Ранджелович признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал»

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович был признан лучшим игроком победного матча своей команды против «Ростова» (2:1) в 13-м туре российской премтер-лиги.

Напомним, что сербский форвард на 17-й минуте открыл счет в игре.

Команда Виктора Гончаренко набрала 13 очков и поднялась на 11-ю позицию, подопечные Валерия Карпина идут вторыми с 25 очками и ждут, как сыграют ближайшие конкуренты, в первую очередь «Спартак» и ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 22 октября проведет гостевую встречу против «Факела», а «Урал» спустя два дня примет на своем поле «Крылья Советов».