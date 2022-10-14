Полузащитник сборной Франции Канте из-за рецидива травмы рискует пропустить чемпионат мира

Полузащитник сборной Франции и «Челси» Н'Голо Канте вынужден будет пропустить чемпионат мира в Катаре.

По данным авторитетного американского СМИ, Канте не сможет играть футбол минимум три месяца из-за рецидива травмы подколенного сухожилия.

Напомним, что последний раз француз играл 14 августа, когда получил травму в матче «Челси» с «Тоттенхэмом» (2:2) во втором туре английской премьер-лиги. Позже в пресс-службе «синих» сообщили, что Канте получил травму задней поверхности бедра, на лечение которой уйдет не меньше месяца.