Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с полузащитником Филом Фоденом.

По новому соглашению хавбек будет играть за «горожан» до 2027 года.

«Трудно выразить словами, насколько я счастлив тому, что подписал этот контракт. Это сбывшаяся мечта.

Я был фанатом «Сити» всю свою жизнь. Я тренировался здесь много лет, даже был болбоем. Я очень люблю этот клуб, поэтому знать, что я буду его частью до 2027 года - это потрясающе.

Я сильно прибавил за последние годы, и во многом это заслуга Пепа и его команды, которые каждый божий день наставляют меня на тренировочном поле. Работа с ними дает мне наилучшие шансы стать еще сильнее и добиться максимума», - сказал хавбек «Манчестер Сити» пресс-службе клуба.

Добавим, что в текущем сезоне Фоден провел 13 матчей за «горожан», в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.