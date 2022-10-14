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Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

22-летний хавбек увеличил срок предыдущего соглашения на три года.
Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
14 октября 2022 22:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Манчестер Сити"

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с полузащитником Филом Фоденом.

По новому соглашению хавбек будет играть за «горожан» до 2027 года.

«Трудно выразить словами, насколько я счастлив тому, что подписал этот контракт. Это сбывшаяся мечта.

Я был фанатом «Сити» всю свою жизнь. Я тренировался здесь много лет, даже был болбоем. Я очень люблю этот клуб, поэтому знать, что я буду его частью до 2027 года - это потрясающе.

Я сильно прибавил за последние годы, и во многом это заслуга Пепа и его команды, которые каждый божий день наставляют меня на тренировочном поле. Работа с ними дает мне наилучшие шансы стать еще сильнее и добиться максимума», - сказал хавбек «Манчестер Сити» пресс-службе клуба.

Добавим, что в текущем сезоне Фоден провел 13 матчей за «горожан», в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

источник: ФК «Манчестер Сити»
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