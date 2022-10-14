Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Хоффенхайм» разгромил «Шальке» и поднялся на третье место чемпионата Германии

Игра прошла в Гельзенкирхене.
«Хоффенхайм» разгромил «Шальке» и поднялся на третье место чемпионата Германии
14 октября 2022 23:19
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Хоффенхайм"

«Хоффенхайм» в гостевом матче десятого тура бундеслиги победил «Шальке» со счетом 3:0.

За команду с Зинсхайма забивали Роберт Сков, оформивший с пенальти дубль (11-я и 59-я минуты), и Мунас Даббур (45+2).

Таким образом, «деревенские» набрали 17 очков и поднялись на третье место бундеслиги, клуб из Гильзенкирхена также третий, но только с конца, в десяти матчах хозяева поля набрали 6 очков.

В следующем туре «Хоффенхайм» 22 октября примет на своем поле «Баварию», «Шальке» на следующий день сыграет в гостях с «Гертой» Сандро Шварца.

Бундеслига

10-й тур

«Шальке» (Гельзенкирхен) - «Хоффенхайм» (Зинсхайм) - 0:3 (0:2)

Голы: Сков, 11 (пен.), 59 (пен.), Даббур, 45+2

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дубль Тоуни принес «Брентфорду» домашнюю победу над «Брайтоном»
Дубль Тоуни принес «Брентфорду» домашнюю победу над «Брайтоном»
Стартовал 11-й тур АПЛ.
14.10.2022 23:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Хоффенхайм» разгромил «Шальке» и поднялся на третье место чемпионата Германии
«Хоффенхайм» разгромил «Шальке» и поднялся на третье место чемпионата Германии
Игра прошла в Гельзенкирхене.
14.10.2022 23:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бензема перейдет в «Манчестер Юнайтед», если не продлит контракт с «Реалом»
Соглашение 34-летнего француза со «сливочными» истекает по окончании сезона.
14.10.2022 22:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
22-летний хавбек увеличил срок предыдущего соглашения на три года.
14.10.2022 22:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник сборной Франции Канте из-за рецидива травмы рискует пропустить чемпионат мира
Авторитетные источники уверены, что опорник «Челси» не примет участие в мундиале в Катаре.
14.10.2022 22:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ранджелович признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал»
Сербский нападающий гостей забил первый гол игры.
14.10.2022 22:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ростов» уступил на своем поле «Уралу»
«Ростов» уступил на своем поле «Уралу»
13-й тур РПЛ начался с сенсации.
14.10.2022 21:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Куртуа может сыграть против «Барселоны», все решит день перед матчем
«Эль классико» пройдет 16 октября.
14.10.2022 21:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
Селихов продлил контракт со «Спартаком»
Новое соглашение с 28-летним голкипером заключено по системе «3+1».
14.10.2022 20:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Алексей Сафонов: «Химки» не смогут погасить «Факел»
Эксперт «Советского спорта» уверен в победе команды из Воронежа.
14.10.2022 20:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика