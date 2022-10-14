«Хоффенхайм» разгромил «Шальке» и поднялся на третье место чемпионата Германии

«Хоффенхайм» в гостевом матче десятого тура бундеслиги победил «Шальке» со счетом 3:0.

За команду с Зинсхайма забивали Роберт Сков, оформивший с пенальти дубль (11-я и 59-я минуты), и Мунас Даббур (45+2).

Таким образом, «деревенские» набрали 17 очков и поднялись на третье место бундеслиги, клуб из Гильзенкирхена также третий, но только с конца, в десяти матчах хозяева поля набрали 6 очков.

В следующем туре «Хоффенхайм» 22 октября примет на своем поле «Баварию», «Шальке» на следующий день сыграет в гостях с «Гертой» Сандро Шварца.

Бундеслига

10-й тур

«Шальке» (Гельзенкирхен) - «Хоффенхайм» (Зинсхайм) - 0:3 (0:2)

Голы: Сков, 11 (пен.), 59 (пен.), Даббур, 45+2