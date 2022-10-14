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Дубль Тоуни принес «Брентфорду» домашнюю победу над «Брайтоном»

Стартовал 11-й тур АПЛ.
Дубль Тоуни принес «Брентфорду» домашнюю победу над «Брайтоном»
14 октября 2022 23:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Брентфорд"

«Брентфорд» в домашнем матче 11-го тура английской премьер-лиги победил «Брайтон» со счетом 2:0.

Дублем за команду Томаса Франка отличился нападающий Айван Тоуни, сначала забив с игры (32-я минута), а потом с пенальти (62).

Таким образом, «пчелы» набрали 13 очков и поднялись на восьмое место АПЛ, «чайки» находятся строчкой выше, имея на одно очко больше.

В следующем туре «Брайтон» 18 октября примет на своем поле «Ноттингем Форест», «Брентфорд» на следующий день сыграет дома с «Челси».

АПЛ

11-й тур

«Брентфорд» - «Брайтон» - 2:0 (1:0)

Голы: Тони, 28, 62 (пен.)

источник: «Советский спорт»
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