Дубль Тоуни принес «Брентфорду» домашнюю победу над «Брайтоном»

«Брентфорд» в домашнем матче 11-го тура английской премьер-лиги победил «Брайтон» со счетом 2:0.

Дублем за команду Томаса Франка отличился нападающий Айван Тоуни, сначала забив с игры (32-я минута), а потом с пенальти (62).

Таким образом, «пчелы» набрали 13 очков и поднялись на восьмое место АПЛ, «чайки» находятся строчкой выше, имея на одно очко больше.

В следующем туре «Брайтон» 18 октября примет на своем поле «Ноттингем Форест», «Брентфорд» на следующий день сыграет дома с «Челси».

АПЛ

11-й тур

«Брентфорд» - «Брайтон» - 2:0 (1:0)

Голы: Тони, 28, 62 (пен.)