Дубль Тоуни принес «Брентфорду» домашнюю победу над «Брайтоном»

«Брентфорд» в домашнем матче 11-го тура английской премьер-лиги победил «Брайтон» со счетом 2:0.
Дублем за команду Томаса Франка отличился нападающий Айван Тоуни, сначала забив с игры (32-я минута), а потом с пенальти (62).
Таким образом, «пчелы» набрали 13 очков и поднялись на восьмое место АПЛ, «чайки» находятся строчкой выше, имея на одно очко больше.
В следующем туре «Брайтон» 18 октября примет на своем поле «Ноттингем Форест», «Брентфорд» на следующий день сыграет дома с «Челси».
АПЛ
11-й тур
«Брентфорд» - «Брайтон» - 2:0 (1:0)
Голы: Тони, 28, 62 (пен.)
источник: «Советский спорт»