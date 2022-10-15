Карпин раскритиковал работу судей после введения VAR

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что его команда проиграла «Уралу» (1:2) в домашнем матче 13-го тура российской премьер-лиги из-за внешних факторов.

«Почему проиграли? Промолчу. Дело не в команде. Есть неигровые причины.

Все говорят, как много мы бьем пенальти. А сколько не бьем? Не хочу я про судей этих говорить. Раздражает непонятная трактовка спорных моментов. То рука есть, то нет. То естественное положение, то неестественное.

Футбол превратили на усмотрение судей. ВАР ввели, чтобы привести все к единому знаменателю, а теперь трактуют как угодно», - приводит слова Карпина «РБ-Спорт».

Команда Виктора Гончаренко набрала 13 очков и поднялась на 11-ю позицию, желто-синие идут вторыми с 25 очками и ждут, как сыграют ближайшие конкуренты, в первую очередь «Спартак» и ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 22 октября проведет гостевую встречу против «Факела», а «Урал» спустя два дня примет на своем поле «Крылья Советов».