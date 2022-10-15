Эвра рассказал, как Фергюсон сделал из Роналду звезду мирового футбола

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, как экс-главный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон наставлял Криштиану Роналду во время его первого пребывания в клубе.

- Я помню, как однажды Фергюсон уничтожил его . Думаю, что мы играли с «Челси», Роналду не был хорош в тот день.

Фергюсон сказал ему: «Легко сделать хет-трик в матчах против «Болтона» или «Блэкберна», но как насчет больших игр?» Это был трудный момент.

Внезапно после этого, Криштиану начал забивать в больших играх, потом он стал другим футболистом.

Фергюсон пошел дальше и сказал ему, что он не вингер, что он нападающий и с его возможностями он должен забивать два или три гола за матч, и его не волнуют финты и мастерство, он сказал: «Забудь об этом, тебе нужно забивать голы», - сказал Эвра в интервью одной из букмекерских контор.

Во время своего первого пребывания в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы, которое проходило в эпоху Фергюсона, Роналду завоевал девять трофеев, включая три победы в английской премьер-лиге и триумф в Лиге чемпионов.