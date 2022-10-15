Судьи во время матча с «Уралом признались Комличенко, что не хотят фиксировать на нем фолы

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко расcказал о своих разговорах с арбитрами во время домашнего матча 13-го тура российской премьер-лиги против «Урала» (1:2).

Напомним, что после проигрыша главный тренер «Ростова», а также сборной России, Валерий Карпин подверг критике работу судей. На матче «Ростов» - «Урал» работала бригада Евгения Турбина.

«Судьи мне сами говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть». Они это мне лично говорят. С «Уралом» такое говорили? Да. Немного удивился этому. Думаю, это немного некорректно. Все же нужно судить то, что есть», - приводит слова Комличенко «РБ-Спорт».

Команда Виктора Гончаренко набрала 13 очков и поднялась на 11-ю позицию, желто-синие идут вторыми с 25 очками и ждут, как сыграют ближайшие конкуренты, в первую очередь «Спартак» и ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 22 октября проведет гостевую встречу против «Факела», а «Урал» спустя два дня примет на своем поле «Крылья Советов».