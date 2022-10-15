Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Судьи во время матча с «Уралом признались Комличенко, что не хотят фиксировать на нем фолы

Форвард «Ростова» часто становится участником спорных эпизодов.
15 октября 2022 09:54
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко расcказал о своих разговорах с арбитрами во время домашнего матча 13-го тура российской премьер-лиги против «Урала» (1:2).

Напомним, что после проигрыша главный тренер «Ростова», а также сборной России, Валерий Карпин подверг критике работу судей. На матче «Ростов» - «Урал» работала бригада Евгения Турбина.

«Судьи мне сами говорят: «Ты нам надоел, мы устали от тебя. Всегда на тебе какие-то спорные моменты, мы разбираем все эпизоды, поэтому, может, не будем на тебе где-то свистеть». Они это мне лично говорят. С «Уралом» такое говорили? Да. Немного удивился этому. Думаю, это немного некорректно. Все же нужно судить то, что есть», - приводит слова Комличенко «РБ-Спорт».

Команда Виктора Гончаренко набрала 13 очков и поднялась на 11-ю позицию, желто-синие идут вторыми с 25 очками и ждут, как сыграют ближайшие конкуренты, в первую очередь «Спартак» и ЦСКА.

В следующем туре «Ростов» 22 октября проведет гостевую встречу против «Факела», а «Урал» спустя два дня примет на своем поле «Крылья Советов».

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Судьи во время матча с «Уралом признались Комличенко, что не хотят фиксировать на нем фолы
Форвард «Ростова» часто становится участником спорных эпизодов.
15.10.2022 09:54
Футбол
автор: Максим Скороходов
Эвра рассказал, как Фергюсон сделал из Роналду звезду мирового футбола
Великий тренер «МЮ» оказал огромное влияние на Криштиану.
15.10.2022 09:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Карпин раскритиковал работу судей после введения VAR
«Ростов» 14 октября уступил «Уралу» в 13-м туре РПЛ.
15.10.2022 00:30
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дубль Тоуни принес «Брентфорду» домашнюю победу над «Брайтоном»
Дубль Тоуни принес «Брентфорду» домашнюю победу над «Брайтоном»
Стартовал 11-й тур АПЛ.
14.10.2022 23:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Хоффенхайм» разгромил «Шальке» и поднялся на третье место чемпионата Германии
«Хоффенхайм» разгромил «Шальке» и поднялся на третье место чемпионата Германии
Игра прошла в Гельзенкирхене.
14.10.2022 23:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бензема перейдет в «Манчестер Юнайтед», если не продлит контракт с «Реалом»
Соглашение 34-летнего француза со «сливочными» истекает по окончании сезона.
14.10.2022 22:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
Фоден продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
22-летний хавбек увеличил срок предыдущего соглашения на три года.
14.10.2022 22:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник сборной Франции Канте из-за рецидива травмы рискует пропустить чемпионат мира
Авторитетные источники уверены, что опорник «Челси» не примет участие в мундиале в Катаре.
14.10.2022 22:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ранджелович признан лучшим игроком матча «Ростов» - «Урал»
Сербский нападающий гостей забил первый гол игры.
14.10.2022 22:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ростов» уступил на своем поле «Уралу»
«Ростов» уступил на своем поле «Уралу»
13-й тур РПЛ начался с сенсации.
14.10.2022 21:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика