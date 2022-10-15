Президент и спортивный директор «Барселоны» встретились в Манчестере с агентом Роналду

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани провели встречу с агентом Жорже Мендешем в одном из ресторанов Манчестера, сообщает Джерард Ромеро.

Мендеш ведет дела двух игроков топ-клубов АПЛ из данного города Бернарду Силвы и Криштиану Роналду.

Напомним, что в летнее трансферное окно Силва был близок к переходу из «Манчестер Сити» как раз в «Барселону», а Роналду хотел уйти из «Манчестер Юнайтед», чтобы играть в Лиге чемпионов.