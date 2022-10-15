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Евгений Ловчев: У «Локомотива» очень приличный состав, «Локо» выиграет у «Торпедо»

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дает прогноз на матч «Торпедо» - «Локомотив».
15 октября 2022 12:48
автор: Юрий Волохов

- В обеих командах прошла хорошая встряска в связи со сменой тренеров, а в «Локомотиве» вообще почти всех разогнали.

Начну с Андрея Талалаева. Мы много общаемся, он очень грамотный тренер, умеет мотивировать. Безусловно, даже такое «Торпедо» в его нынешнем составе Андрей встряхнет.

Однако кардинальные изменения в «Локомотиве» тоже сильно встряхнут команду. А укомплектован «Локо», конечно же, лучше, там приличный состав. Поэтому мой прогноз: «Локомотив» выиграет.

Матч 13-го тура РПЛ Торпедо» - «Локомотив» пройдет сегодня на «БСА Лужники». Начало в 14.00.

источник: «Советский спорт»
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