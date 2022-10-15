Гильерме будет играть в воротах «Локомотива» в матче с «Торпедо»

Российская премьер-лига назвала стартовые составы матча 13-го тура между «Торпедо» и «Локомотивом».
«Торпедо»: Бабурин, Кожемякин, Шапич, Роганович, Смольников, Самсонов, Савич, Енин, Эркинов, Караев, Турищев.
«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичёв, Баринов, Куликов, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.
Матч «Торпедо» - «Локомотив» начнется в 14:00 по московскому времени, автозаводцы замыкают турнирную таблицу, набрав 6 очков, железнодорожники находятся двумя строчками выше, имея на 3 очка больше.
Судить игру команд будет бригада Евгения Кукуляка.
источник: «Советский спорт»