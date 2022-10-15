Евгений Ловчев: Смолов сегодня забьет 100-й гол, если не с игры, так с пенальти

- Некоторые считают, что, если «Динамо» хочет выиграть, в основе надо выпускать Тюкавина, а не Смолова. Мол, Смолов будет думать, как забить 100-й гол, и будет тянуть одеяло на себя.

- 99 голов – это цифра. И кто бы что про Смолова не говорил, это уровень. И не надо здесь вспоминать избитое, что он забивал «Реалу» и «Барселоне». 100 голов в высшей лиге, это показать высокого класса.

Насчет кого выпускать в основе, конечно, Смолова. Он опытнее, он разнообразнее Тюкавина.

Эта цифра в сто голов будет на него давить? Не будет – выйдет и забьет! Если не с игры, так с пенальти. А если давать прогноз на матч, «Динамо» выиграет.

Матч 13-го тура РПЛ «Динамо» - «Оренбург» пройдет сегодня на «ВТБ Арене». Начало в 19.30.