«Химки» и «Факел» назвали стартовые составы на матч 13-го тура

Российская премьер-лига назвала стартовые составы матча 13-го тура между «Химками» и «Факелом».
«Химки»: Гудиев, Чежия, Волков, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Руденко, Садыгов.
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Мастерной, Калинин, Морозов, Акбашев, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.
Игра между командами пройдет на арене «Химки». Подмосковная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков. Клуб из Воронежа располагается двумя строчками выше, имея на 2 очка больше.
Судить матч будет бригада Кирилла Левникова.
источник: «Советский спорт»