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Месси признался, что боится пропустить чемпионат мира из-за травмы

Партнеры Лионеля по сборной Аргентины Пауло Дибала и Анхель Ди Мария находятся в лазарете.
15 октября 2022 13:44
автор: Максим Скороходов

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что боится пропустить чемпионат мира из-за травмы.

«Это другой чемпионат мира, поскольку он проводится в другие даты. Он так близок, что любая мелочь может оставить вас за бортом. То, что случилось с Пауло и Анхелем вызывает тревогу, становится еще страшнее, чем было раньше. Но выходить на игру с такими мыслями контрпродуктивно. Нужно вести себя, как всегда. Лучший способ сохранить свое здоровье - играть в футбол. Я надеюсь, что Дибала и Ди Мария поправятся. Думаю, что у них достаточно времени, чтобы восстановиться к чемпионату мира», - сказал Месси официальному вещателю испанской примеры.

В четверг «Ювентус» заявил, что Ди Мария пропустит 20 дней, сроки восстановления Дибалы неизвестны, ранее его партнер по сборной Аргентины Кути Ромеро заявил, что нападающий «Ромы» может пропустить чемпионат мира. Месси 14 октября приступил к тренировкам в общей группе «ПСЖ» после травмы икроножной мышцы.

источник: «Советский спорт»
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