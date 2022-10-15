«Локомотив» победил «Торпедо» в первом матче после изменения курса

«Локомотив» в гостевом матче 13-го тура РПЛ победил «Торпедо» со счетом 1:0.

Исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников в данном матче был Андрей Федеров. За его команду на 48-й минуте забил Артем Карпукас, этот гол стал для полузащитника первым в карьере.

Красно-зеленые набрали 12 очков и поднялись на безопасное 12-е место. Автозаводцы остаются последними с 6 очками.

В следующем туре «Локомотив» примет 22 октября на своем поле «Динамо», «Торпедо» на следующий день сыграет в гостях с «Ахматом».

РПЛ

13-й тур

«Торпедо» (Москва) - «Локомотив» (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Карпускас, 48

«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Роганович (Султонов, 76), Енин, Савич (Каймаков, 76), Эркинов (Чурич, 58), Караев (Коста, 58), Турищев (Лебеденко, 46).

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Баринов, Кузьмичев, Тикнизян, Куликов, Магкеев (Едвай, 90), Карпукас (Педриньо, 71), Камано (Керк, 88), Игнатьев (Миранчук, 70), Изидор.

Предупреждения: Ненахов, 31, Самсонов, 42, Магкеев, 46, Роганович, 65, Миранчук, 85, Каймаков, 90.