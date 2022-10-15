«Химки» и «Торпедо» сыграли вничью в 13-м туре РПЛ

«Химки» в домашнем матче 13-го тура РПЛ сыграли вничью с «Факелом» со счетом 0:0.

Таким образом, красно-черные набрали 9 очков и остаются на предпоследнем 15-м месте, клуб из Воронежа с 11 очками опустился на 14-ю строчку.

В следующем туре пройдут матчи «Факел» - «Ростов» и «Спартак» - «Химки».

РПЛ

13-й тур

«Химки» (Химки) - «Факел» (Воронеж) - 0:0

«Химки»: Гудиев, Чежия, Волков, Ломовицкий, Глушаков (Никитин, 85), Гулиев (Казанцев, 82), Магомедов, Зуев (Главчич, 82), Мирзов, Руденко, Садыгов (Долгов, 55).

«Факел»: Свинов, Мастерной, Суслов, Божин, Морозов, Калинин, Акбашев, Квеквескири (Дмитриев, 71), Мендель, Аппаев (Альшин, 84), Гонгадзе (Максимов, 63).

Предупреждения: Гулиев, 9, Калинин, 51, Волков, 52, Божин, 60, Чежия, 80, Суслов, 90, Мендель, 90, Максимов, 90.