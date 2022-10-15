«Динамо» и «Оренбург»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Оренбурга» на матч 13-го тура РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Купцов, Осокин, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Грулев, Гладышев.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.
Запасные: Гошев, Малых, Полуяхтов, Хотулев, Павловец, Стаматов, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Марин, Воробьев.