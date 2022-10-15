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«Мне нравится смотреть, как он играет». Де Йонг выделил одного игрока «Реала» перед «Эль-класико»

Матч состоится 16 октября.
15 октября 2022 20:19
автор: Александр Бойченко

Голландский полузащитник «Барселоны» Фрэнк де Йонг высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом» в рамках чемпионата Испании, а также выделил одного игрока «сливочных».

«Конечно, после матча с «Интером» мы разочарованы, но нам нужно сменить настрой и сосредоточиться на «Эль-Класико». Мы должны доказать, что мы по-прежнему хорошая команда.

У «Реала» сильные игроки в старте. Во многом они полагаются на Модрича. Сколько ему лет: 35, 36 или 37? Это не имеет значения. Несмотря на свой возраст, он продолжает вносить большой вклад и является одним из лучших полузащитников в мире. Мне нравится смотреть, как он играет», — цитирует Де Йонга испанское издание.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» состоится 16 октября на «Сантьяго Бернабеу». Перед началом встречи сине-гранатовые идут на первом месте в таблице с 22 очками, «Реал» имеет столько же баллов и уступает лишь по дополнительным показателям.

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«Мне нравится смотреть, как он играет». Де Йонг выделил одного игрока «Реала» перед «Эль-класико»
Матч состоится 16 октября.
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