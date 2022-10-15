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«Ювентус» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии и прервал двухматчевую серию поражений

Туринское дерби прошло на Олимпийском стадионе.
15 октября 2022 20:49
автор: Александр Бойченко

В субботу, 15 октября, на Олимпийском стадионе в Турине состоялось местное дерби между «Торино» и «Ювентусом». Победу одержали гости со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Душан Влахович на 75-й минуте.

Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри прервали двухматчевую серию поражений. «Ювентус» набрал 16 баллов и расположился на седьмом месте в таблице чемпионата Италии. «Торино» остался на 11-й строчке с 11 баллами.

В следующем матче «старая синьора» 21 октября примет «Эмполи», а «Торино» примет «Читтаделлу» в Кубке страны тремя днями ранее.

Чемпионат Италии, Серия А
10-й тур
«Торино» (Турин) - «Ювентус» (Турин) 0:1 (0:0)

Голы: Влахович 75

«Торино»: Милинкович-Савич, Айна (Синго, 79), Родригес, Джиджи (Зима, 79), Схюрс, Лазаро, Линетти (Карамо, 78), Миранчук, Лукич, Радонич (Пеллегри, 70), Влашич.

«Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер (Бонуччи, 52), Куадрадо, Костич, Рабьо, Локателли, Маккенни, Кин (Милик, 73), Влахович.

Предупреждение:

Линетти (60).

источник: «Советский спорт»
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Туринское дерби прошло на Олимпийском стадионе.
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