«Динамо» одержало волевую победу над «Оренбургом» в домашнем матче РПЛ

В субботу, 15 октября, на «ВТБ Арене» состоялся матч 13-го тура чемпионата России РПЛ между «Динамо» и «Оренбургом». Победу одержали бело-голубые со счетом 3:2.

Победные голы в составе московской команды забили Сергей Паршивлюк (11-я минута), Вячеслав Грулев (64) и Роберто Фернандес (81). У гостей дублем отметился Владимир Сычевой (25, 52).

Таким образом, подопечные Славиши Йокановича одержали домашнюю победу и набрали 20 очков в таблице РПЛ, расположившись на восьмом месте. В активе «Оренбурга» девятая строчка и 18 баллов.

В следующем матче «Динамо» 18 октября примет «Ростов» в Кубке России, а «Оренбург» сыграет дома с «Ахматом» днем позже.

Чемпионат России, РПЛ

13-й тур

«Динамо» (Москва) - «Оренбург» (Оренбург) 3:2 (1:1).

Голы: Паршивлюк 11, Грулев 64, Фернандес 81, - Сычевой 25, 52

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Маричаль, Паршивлюк, Захарян (Лесовой, 79), Кутицкий, Нгамале (Макаров, 57), Фомин, Смолов (Грулев, 58), Тюкавин (Гладышев, 58).

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Капленко (Полуяхтов, 69), Вера (Ковалев, 68), Флорентин (Марин, 88), Эктов, Мансилья (Воробьев, 88), Сычевой.

Предупреждения:

Фернандес (40), Маричаль (71).