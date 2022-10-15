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«Динамо» одержало волевую победу над «Оренбургом» в домашнем матче РПЛ

Встреча прошла на «ВТБ Арене».
15 октября 2022 21:20
автор: Александр Бойченко

В субботу, 15 октября, на «ВТБ Арене» состоялся матч 13-го тура чемпионата России РПЛ между «Динамо» и «Оренбургом». Победу одержали бело-голубые со счетом 3:2.

Победные голы в составе московской команды забили Сергей Паршивлюк (11-я минута), Вячеслав Грулев (64) и Роберто Фернандес (81). У гостей дублем отметился Владимир Сычевой (25, 52).

Таким образом, подопечные Славиши Йокановича одержали домашнюю победу и набрали 20 очков в таблице РПЛ, расположившись на восьмом месте. В активе «Оренбурга» девятая строчка и 18 баллов.

В следующем матче «Динамо» 18 октября примет «Ростов» в Кубке России, а «Оренбург» сыграет дома с «Ахматом» днем позже.

Чемпионат России, РПЛ
13-й тур
«Динамо» (Москва) - «Оренбург» (Оренбург) 3:2 (1:1).

Голы: Паршивлюк 11, Грулев 64, Фернандес 81, - Сычевой 25, 52

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Маричаль, Паршивлюк, Захарян (Лесовой, 79), Кутицкий, Нгамале (Макаров, 57), Фомин, Смолов (Грулев, 58), Тюкавин (Гладышев, 58).

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Капленко (Полуяхтов, 69), Вера (Ковалев, 68), Флорентин (Марин, 88), Эктов, Мансилья (Воробьев, 88), Сычевой.

Предупреждения:

Фернандес (40), Маричаль (71).

источник: «Советский спорт»
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