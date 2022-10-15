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Гол Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Эвертон» в домашнем матче АПЛ

Встреча прошла на «Тоттенхэм Хотспур Арене».
15 октября 2022 21:27
автор: Александр Бойченко

В субботу, 15 октября, в Лондоне прошел матч 11-го тура чемпионата Англии АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном». Победу одержали хозяева со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Гарри Кейн (59-я минута) и Пьер Хейбьерг (86).

Таким образом, подопечные Антонио Конте набрали 23 балла и расположились на третьем месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Арсеналу» одно очко. В активе «Эвертона» десять баллов и 14-я позиция.

В следующем матче «шпоры» сыграют 19 октября на выезде с «Манчестер Юнайтед», а «ириски» отправятся на выезд к «Ньюкаслу» в этот же день.

Чемпионат Англии, АПЛ
11-й тур
«Тоттенхэм» (Лондон) - «Эвертон» (Ливерпуль) 2:0

Голы: Кейн 59, Хейбьерг 86

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти (Спенс, 90), Дайер, Дэвис, Ромеро (Санчес, 87), Перишич, Хейбьерг, Бентанкур (Скипп, 90), Сон Хын Мин, Кейн (Лукас Моура, 90), Ришарлисон (Биссума, 52).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн (Гарнер, 67), Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе (Рондон, 81), Онана, Грэй, Макнил, Мопе (Кэлверт-Льюин, 66), Ивоби.

Предупреждения:

Мопе (12), Бентанкур (37), Макнил (44), Гуйе (54), Миколенко (81).

источник: «Советский спорт»
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