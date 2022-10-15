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«Лейпциг» в результативном матче оказался сильнее «Герты» Шварца в Бундеслиге

Матч состоялся на «Ред Булл Арене».
15 октября 2022 21:34
автор: Александр Бойченко

В субботу, 15 октября, на стадионе «Ред Булл Арена» прошел матч 10-го тура немецкой Бундеслиги между «Лейпцигом» и «Гертой». Победу одержали хозяева со счетом 3:2.

В составе «Лейпцига» отличились Эмиль Форсберг (25-я минута), Абду Диалло (30) и Вилли Орбан (45). У гостей отметились Доди Лукебакио (62) и Стефан Йоветич (64).

Таким образом, «Лейпциг» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в таблице, в активе «Герты» восемь баллов и 15-я строчка.

В следующем матче «Лейпциг» 18 октября примет «Гамбург» в Кубке Германии а подопечные Сандро Шварца сыграют дома с «Шальке» 23-го числа в чемпионате Германии.

Чемпионат Германии, Бундеслига
10-й тур
«РБ Лейпциг» (Лейпциг) - «Герта» (Берлин) 3:2

Голы: Форсберг 25, Диалло 30, Орбан 45, - Лукебакио 62, Йоветич 64

источник: «Советский спорт»
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