«Лейпциг» в результативном матче оказался сильнее «Герты» Шварца в Бундеслиге

В субботу, 15 октября, на стадионе «Ред Булл Арена» прошел матч 10-го тура немецкой Бундеслиги между «Лейпцигом» и «Гертой». Победу одержали хозяева со счетом 3:2.

В составе «Лейпцига» отличились Эмиль Форсберг (25-я минута), Абду Диалло (30) и Вилли Орбан (45). У гостей отметились Доди Лукебакио (62) и Стефан Йоветич (64).

Таким образом, «Лейпциг» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в таблице, в активе «Герты» восемь баллов и 15-я строчка.

В следующем матче «Лейпциг» 18 октября примет «Гамбург» в Кубке Германии а подопечные Сандро Шварца сыграют дома с «Шальке» 23-го числа в чемпионате Германии.

Чемпионат Германии, Бундеслига

10-й тур

«РБ Лейпциг» (Лейпциг) - «Герта» (Берлин) 3:2

Голы: Форсберг 25, Диалло 30, Орбан 45, - Лукебакио 62, Йоветич 64